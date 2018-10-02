قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه قام بإجراء فحص لفيروس سي، بالحملة القومية لمكافحة فيروس سي، التي انطلقت، أمس الاثنين، متابعًا: «الفحص تمام، واطمأنيت مثل باقي المواطنين».

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة تستهدف حوالي مليون و743 ألف مواطن، لإجراء الفحص حتى 30 نوفمبر، مشيرًا إلى وجود 138 وحدة صحية، و9 مستشفيات، إلى 7 أماكن أخرى تابعة لوزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، كلها تستقبل المواطنين لإجراء الفحص.

وناشد المواطنين في محافظة الفيوم، بضرورة التقدم لإجراء الفحص في الوحدات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاطمئنان على صحتهم، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار اهتمامه بصحة المواطن المصري.

وأوضح أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وبمشاركة كل الجهات المعنية، مثل وزارات الأوقاف والثقافة والرياضة والصحة، من أجل زيادة الإقبال مضيفًا: «نسبة الإقبال جيدة، ودي مبادرة خير، ومحافظة الفيوم ستكون سباقة فيها».

وأردف أن نسبة العينات الإيجابية ليست كبيرة، ويتم توجيه المرضى إلى أقرب مستشفى، لإجراء فحص ذي درجة عالية، للتأكد من الإصابة، موضحًا أن المريض يتلقى العلاج فور الثبت من إصابته بالمرض.

وانطلقت أمس الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات هي مطروح وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وأسيوط.