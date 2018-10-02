«التضامن»: طرح شهادة «رد الجميل» للمسنين فوق الـ70 عاما أكتوبر الجاري

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تقرر طرح شهادة «رد الجميل» لكبار السن أكثر من 70 عاما، خلال شهر أكتوبر الجاري، على أن تكون عائد هذه الشهادة 17% لمدة سنة، وتكون دورية الصرف سنويا.

وأضافت «والي»، في بيان صحفي اليوم، أن البنك سوف يقوم بطرح منتج لتقسيط مصاريف دار المسنين، مع إمكانية أن يتكفل البنك بسداد هذه المصروفات في الحالات الملحة وغير القادرة على دفع المصروفات.

وأشارت «والي» إلى توفير 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل في كل منطقة للقيام بمتابعة مشروع «مستورة»، الذي يقوم البنك بتمويله في مقابل 750 جنيها شهريا، ويتم اختيارهم عن طريق لجان الزكاة التابعين لها.

وأكدت أن البنك سيخصص 1000 قرض حسن لأصحاب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت بإجمالي 10 ملايين جنيه ﺑدون ﻋﺎﺋد؛ ﻟﻠﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬم لمواجهة اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟزواج وﺑدء اﻟﻌﺎم اﻟدارﺳﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﻣرض وفي اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ، وﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻛﺎﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺳداد اﻟدﯾون ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺳدد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣدة 3 ﺳﻧوات، وﯾﺗم إﻋﻔﺎء أﺳرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺳداد ﺑﺎقي أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض في ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة، حيث تم في العام المالي 2017-2018 تقديم قروض حسنة لـ29834 مستفيدا بقيمة إجمالية 144 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه لمشروعات «تمليك وسائل الإنتاج»، وذلك بتمليك اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﺷروع إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﺳﯾط ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﺣدﯾدﻩ وﻓق إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ وﯾﻘدمه ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ اﻟجغرافي، ويتم تمويل رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺻورة ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺑدون ﻓواﺋد وﺑﺿﻣﺎن ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة ﺑﻧظﺎم ﺳداد ﯾﺗﻧﺎﺳب طﺑﻘﺎ ﻟظروف ﻛل ﺣﺎﻟﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع.

وأضافت أن البنك قام بتقديم قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على: (صورة الرقم القومي، وبرنت بالرقم التأميني، وبيان مفردات مرتب الضامن، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون).