كلوب يلمح إلى إجراء تعديلات على تشكيل ليفربول أمام نابولي

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه ربما يجري بعض التعديلات على تشكيلة فريقه بمباراة الغد أمام نابولي الإيطالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ربما سنقوم بإجراء تغيير أو إثنين أو ربما أكثر، لكن كل تركيزنا الآن منصب على مواجهة نابولي، ثم بعد ذلك نفكر في مواجهة مانشستر سيتي".

وأضاف:"الفريق في حالة جيدة، لدينا إيقاع جيد، وسوف نسعى بكل جهدنا لاستغلال ما نملك، سنفكر في التغييرات التي سوف تفيد الفريق في مباراة نابولي فقط".

وتحدث كلوب عن نابولي وقال: "فريق جيد يمر بفترة رائعة، بالرغم من الهزيمة الأخيرة أمام يوفنتوس، ولكنهم قدموا أداءً قويًا".

وأتم: "هم في حالة بدنية عالية، ويحتلون المركز الثاني في الدوري ويحققون نتائج جيدة، وقاموا بتغيير أسلوب لعبهم عن العام الماضي، يتميزون أيضا بخط هجوم سريع، ولديهم لاعبين أصحاب مهارات، وخطرون في الهجمات المرتدة، لكنها ستكون مباراة شيقة".