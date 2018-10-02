ذكرت وزارة السياحة في بيان لها، الثلاثاء، أنها بصدد الإعلان عن خطتها للإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة في مصر، وجاء ذلك على هامش زيارة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وخالد العناني، وزير الآثار إلى أسوان، لتفقد الأماكن الأثرية والمتاحف بالمدينة.

والتقى الوزيرين (المشاط) و(العناني)، بأعضاء اتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV)، والذي يعقد مؤتمره السنوي في مصر.

حضر اللقاء اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والسفيرة سيبيل دي كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران.

ورحبت «المشاط»، بأعضاء الاتحاد من خبراء السياحة ومنظمي الرحلات ببلجيكا، وأكدت على عمق العلاقات المصرية البلچيكية التي تعود لأكثر من 100عام، حيث قام البلچيكيون ببناء حي مصر الجديدة في بدايات القرن العشرين، مشيرةً إلى قصر البارون الذي شيده البارون البلچيكي ادوارد إمبان، والذي تقوم وزارة الآثار الآن بأعمال ترميمة.

وقالت: إن أعضاء الاتحاد أصبحوا بهذه الزيارة سفراء للسياحة المصرية، ودعتهم الى الترويج لمصر في بلجيكا، ونقل تجربتهم، التي تشمل الأماكن التي زاروها والمصريين الذين تعرفوا عليهم خلالها، إلى عملائهم، موضحةً أن هذا هو المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة للوزارة «people to people» (P2P )، والتي تهدف إلى تعريف العالم بالمصريين، كما أشارت إلى أن أحد محاور الحملة سيكون افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020 «GEM20/20»، حيث دعتهم للترويج لهذا الحدث الكبير في بلادهم.

من ناحيته قال «العناني»، إنه بعد زيارة أعضاء الاتحاد الناجحة إلى مصر خلال الأيام الماضية والتي تنقلوا فيها بكل أمان وحرية في صعيدها ما بين الأقصر وأسوان، وما رآوه من كنوز آثرية، أصبح لديهم دورًا هامًا في الترويج لمصر لدى الشعب البلجيكي المهتم بالسياحة الثقافية.

وأضاف، وزير الأثار، أن الوزارة قامت بافتتاح العديد من المتاحف الأثرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تعمل الآن على الانتهاء من المتحف المصري الكبير، الذي سيكون أكبر متحف للآثار في العالم، وسيتم افتتاحه في 2020، لافتًا إلى أن الخدمات السياحية العديدة التي استحدثتها وزارة الثار مثل الأقصر باس وكايرو باس وفتح مقابر للزيارة مثل ستي ونفرتاري.

ومن جهة أخرى، تمنى محافظ أسوان، أن يكون أعضاء الاتحاد البلجيكي قد استمتعوا بزيارتهم في مدينة أسوان، جوهرة النيل، قائلاً: «أسوان ترحب بضيوفها في أي وقت، وأنها في انتظار استقبال الوفود السياحية البلجيكية التي ستنظمها شركاتهم في ظل تمتع المحافظة بكل مقومات السياحة من آثار وأماكن طبيعية وشعب كريم».

وتقدم رئيس اتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV)، بالشكر لوزارة السياحة ووزارة الأثار والمحافظات التي زاروها على حسن الاستقبال، قائلاً: أن «رحلتهم إلى مصر كانت رائعة وأنهم سيتذكروا دومًا الأيام السعيدة التي قضوها فيها.