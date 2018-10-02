«العراق»: تهريب قادة من «داعش» من سجون الأنبار إلى تركيا مقابل رشاوي مالية

قال مصدر رفيع في مجلس محافظة الأنبار العراقية، إنه تم تسجيل خروقات قانونية تتمثل في تهريب قادة من تنظيم "داعش" الإرهابي من سجون المحافظة وفرارهم إلى تركيا مقابل رشاوي مالية.

وأضاف المصدر، حسبما أفادت قناة "العراقية الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: "إن سجون الأنبار التي تضم المئات من المعتقلين من قادة تنظيم داعش، سجلت خروقا قانونية من خلال قيام بعض المتنفذين بإطلاق سراح القيادات البارزة مقابل مبالغ مالية".

وأوضح أن الداعشيين يسافرون إلى تركيا التي تضم أيضا العديد من القيادات البارزة من تنظيم "داعش" والتي فرت إليها بعد إصدار أوامر اعتقال بحقهم.

وذكر أن الحكومة المحلية في الأنبار طالبت الجهات المعنية بتغيير أعضاء اللجان الأمنية المسؤولة عن سجون المحافظة وإسناد مسؤوليتهم إلى الشخصيات الأمنية النزيهة من أهالي المنطقة الذين يمتلكون معلومات كافية عن الدواعش للحيلولة دون إعطاء أية فرصة لإطلاق سراحهم أو هروبهم خارج المحافظة.