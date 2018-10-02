وزيرة الصحة: مسح 6 ملايين طالب بـ«الثانوية» في الفصل الدراسي الثاني

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حملة الكشف عن مصابي فيروس «سي»، والأمراض غير السارية، الضغط والسكر والسمنة، تتضمن الكشف على طلاب الجامعات والمعاهد العليا والثانوية العامة والأزهرية والفنية.



وأضافت في تصريحات لبرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر قناة «الأولى»، مساء الاثنين، أن الحملة ستبدأ بالكشف على 6 ملايين طالب بالمرحلة الثانوية العامة والأزهرية والفنية، بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، بينما سيتم الكشف على المراحل الأقل بين 12 و16 عامًا بداية من العام الدراسي القادم.



وأوضحت أن الشركة التي اخترعت علاج فيروس «سي»، وتستخدمه مصر منذ عام 2014، أخترعت علاجًا جديدًا عالي المستوى لمعالجة المصابين بالفيروس في الفئة العمرية بين 12 و18 عامًا، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرًا قبل أشهر، مضيفة أن الشركة توصلت إلى هذا العلاج بناء على احتياج مصر وعندما وجدت اهتمامًا من الحكومة المصرية بهذه الفئة.



وتابعت: «مصر ستكون خالية من فيروس "سي"، أو أقل بكثير من المعدلات العالمية للإصابة بحلول عام 2020، بعد أن كانت الدولة الأعلى في نسب الإصابة».



وذكرت أن الوزارة ستطلق في مرحلة لاحقة حملة جديدة خاصة بتطوير الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ والمستشفيات النموذحية، وذلك بعد أن أطلقت حملتين للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والكشف على مصابي فيروس سي والضغط والسكر والسمنة وعلاجهم.



وأشارت إلى سير الدولة على قدم وساق في تصنيع أدوية الأورام والأدوية البيولوجية والبلازما، موضحة أن الدولة التي تصل لهذه الدرجة من الصناعة تكون عالية التقنية في كل شيء، فضلًا عن كونها صناعة أمن قومي، وتشتري الدولة كميات كبيرة منها وقد تتعرض لمشكلة في أي لحظة.



ولفتت إلى استعداد الوزارة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفة أن الوزارة فضلت البدء بمبادرة يشعر بها جميع المواطنين في مصر ويستفيدون منها وتوفي احتياجاتهم الصحية، قبل البدء تدريجيًا في منظومة التأمين الصحي.



وانطلقت أمس الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات هي مطروح وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وأسيوط.



