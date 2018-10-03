الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:05 ص القاهرة القاهرة 26.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟

النتـائـج تصويت

«الناتو» في الكويت يستضيف خبراء من الحلف في مجال إدارة الأزمات

الكويت /أ ش أ/
نشر فى : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 11:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 11:07 م

استضاف المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت، اليوم الثلاثاء، فريق الدعم الاستشاري التابع لحلف الناتو، الذي يضم عددًا من خبراء إدارة الأزمات لمدة 3 أيام.

وقال المركز - في بيان صحفي - إن الزيارة تهدف إلى الاتفاق على برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات الكويت في مجالات إدارة الأزمات، وللتعرف على أسلوب مواجهة الأزمات الفعلية وكيفية التعامل معها.

وأضاف البيان، أنه شارك في الاجتماع عدد من الجهات الحكومية الكويتية، منها وزارتي الدفاع والداخلية، والحرس الوطني الكويتي والإدارة العامة للإطفاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك