«الناتو» في الكويت يستضيف خبراء من الحلف في مجال إدارة الأزمات

استضاف المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت، اليوم الثلاثاء، فريق الدعم الاستشاري التابع لحلف الناتو، الذي يضم عددًا من خبراء إدارة الأزمات لمدة 3 أيام.

وقال المركز - في بيان صحفي - إن الزيارة تهدف إلى الاتفاق على برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات الكويت في مجالات إدارة الأزمات، وللتعرف على أسلوب مواجهة الأزمات الفعلية وكيفية التعامل معها.

وأضاف البيان، أنه شارك في الاجتماع عدد من الجهات الحكومية الكويتية، منها وزارتي الدفاع والداخلية، والحرس الوطني الكويتي والإدارة العامة للإطفاء.