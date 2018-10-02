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أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه التي ستواجه هوفنهايم الألماني في ثان جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى السيتي للفوز على هوفنهايم بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال أمام ليون الفرنسي بنتيجة 2-1 على ملعبه ستاد الاتحاد.

وجاء تشكيل السيتيزين على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: فيسينت كومباني- كايل واكر- نيكولاس أوتامندي- لابورت

خط الوسط: فيرناندينيو- ديفيد سيلفا- إلكاي جوندوجان

خط الهجوم:رحيم ستيرلينج- سيرجيو أجويرو- لوروا ساني.