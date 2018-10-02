قال اللواء جمال نور الدين زكي، محافظ أسيوط، إن المحافظة لديها حوالي 957 فريقًا، موزعين على 257 نقطة طبية، في مستشفيات وعيادات ووحدات صحية، موضحًا أن الفريق الواحد يتكون من طبيب وممرضة ومدخل للبيانات.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الإقبال، في اليوم الأول، كان قويًا للغاية، وبصورة خاصة، من المواطنين في الريف، أكثر من الحضر، مستطردًا أن الفحص لا يقتصر على فحص فيروس سي، ولكنه يمتد إلى فحص أمراض أخرى كالضغط والسكر والسمنة.

وذكر أن المحافظة حشدت كل الأجهزة التنفيذية، من أجل توعية المواطنين للإقبال على الحملة، متابعًا: «الإقبال أكثر في الفترات الصباحية من الفترات المسائية، وأتوقع أن يزيد الإقبال في الفترة المقبلة».

وأردف، أن هناك اكتشافًا لعدد من العينات الإيجابية، مؤكدًا أن عملية الفحص آمنة تمامًا، والوسيلة المستخدمة في الفحص، لا يُعاد استخدامها مرة أخرى، والنتيجة تخرج بعد عدة دقائق.

وأوضح، أنه إذا تم اكتشاف حالة إصابة، فإنه يتم إحالتها إلى مراكز الكبد المتخصصة في المحافظة، لتشخيص الحالة، والتأكد من الإصابة، ثم بدء عمليات العلاج، وصرف الأدوية على نفقة الدولة.

وانطلقت أمس الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات هي مطروح وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وأسيوط.