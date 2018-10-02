الأهلي يواجه وفاق سطيف في رحلة الوصول إلى النهائي

كارتيرون يخوض المباراة بتشكيلته المعتادة ويؤكد: المنافس الجزائري قوي للغاية.. والطاوسي يسعى لتجاوز التعثر المحلي

يدخل اليوم فريق النادي الأهلي اختبارا صعباً في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، عندما يستضيف فريق وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي البطولة ، في تمام التاسعة مساءً على ستاد السلام.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي ، بقيادة باملاك تيسيما ويعاونه صامويل أتانجو وموسى كيندي والحكم الرابع تاديسي أسيري ، بينما السوداني شمس الدين مجدي مراقبا للمباراة ، والليبي على جيلاني منسقا لها ، وقد وصل الطاقم إلى القاهرة صباح أمس.

ويخوض الأهلي هذا اللقاء بحثاً عن فوز مريح بفارق هدفين أو أكثر لتسهيل المهمة في لقاء العودة المقرر له 23 أكتوبر الجاري في الجزائر ، حيث يرغب الجهاز الفني للفريق في تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

من جهته صرح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ، بأن مواجهة اليوم ستكون صعبة للغاية نظراً لمستوى المنافس الذي نجح في إقصاء فريق الوداد المغربي في ربع نهائي البطولة ، وبالتالي لن يكون منافسا سهلا مما يدفعنا للوصول إلى أقصى مراحل التركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

وأشار إلى أن الفريق يسير بخطى جيدة في بطولة إفريقيا منذ الجولة الثالثة من دور المجموعات حتى الآن ، وهو أكبر دافع للاعبين من أجل الفوز وإستكمال المسيرة الناجحة حتى التتويج باللقب الغائب عن النادي منذ عام 2013.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي هذه المباراة بطريقة 4/2/3/1 ، وبتشكيل يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وأمامه أحمد فتحي وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول في خط الدفاع ، وفي ارتكاز وسط الملعب الثنائي حسام عاشور وهشام محمد ، بينما يلعب المهاجم المغربي وليد أزارو في قلب الهجوم وخلفه الثلاثي وليد سليمان ومؤمن زكريا وإسلام محارب.

جدير بالذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين كانت عام 2015 في كأس السوبر الإفريقي حينها فاز الفريق الجزائري بركلات الترجيح ، وهو ما يجعل من مواجهة اليوم حماسية نظراً لرغبة اللاعبين في الثأر والتأكيد على تفوقهم في القارة السمراء.

وفي المقابل يسعى المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف ، لإستمرار نتائجة الجيدة في البطولة ، فضلاً عن تجاوزه للهزيمة الأخيرة في الدوري المحلي امام شبيبة القبائل.

ويهدف الطاوسي لتحقيق المفاجأة والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية على أمل اقتناص بطاقة الصعود لنهائي البطولة في لقاء الإياب بالجزائر.

من جانبه قال هواري فرحاني، مدافع الفريق الجزائري ، أنَّ فريقه عازم على العودة بنتيجة إيجابية من مصر.

وقال فرحاني في تصريحات صحفية : "جاهزون للمواجهة وسنعمل كل ما بوسعنا كي نعود بنتيجة إيجابية ، تسمح لنا باللعب بارتياح في مباراة العودة".

ومن المتوقع أن يبدأ الطاوسي مباراة اليوم بتشكيل لن يختلف كثيرا عن آخر مباراة في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي ، حيث كان آخر تشكيل يتكون من .. مصطفى زغبه في حراسة المرمى ، سعدي رضواني وعبد القادر بدراني وميلود ربياي وهواري فرحاني في خط الدفاع ، اليس سيدوم و داوودي دياموندي في وسط الملعب ، وفي الهجوم حبيب بوجلمونة ، وخلفه الثلاثي عبد المؤمن ديجابو ، سمير عبود ، حسام الدين جويشة.