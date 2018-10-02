الخطيب: صفوت عبد الحليم كان مثل إنيستا

وصف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صفوت عبد الحليم، الراحل عن الحياة ولاعب القلعة الحمراء السابق بأندريس إنيستا الكرة المصرية.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية لقناة "الأهلي": "صفوت عبد الحليم كان من أحرف اللاعبين في الكرة المصرية، ويشبه إنيستا نجم برشلونة في طريقة لعبه"

وأضاف: "الأهلي فقد ثلاثة من أولاده في الفترة القليلة الماضية، هم عادل هيكل، حازم كرم، صفوت عبد الحليم، لكني لعبت كثيرا بجوار صفوت، لذا أعرفه جيدًا".

وتابع: "كنت أحب اللعب بجواره، وأكون مطمئن للنتيجة والأداء في حالة وجودة في الملعب، هو واحد من اللاعبين الذين لن يتكررو في الكرة المصرية".