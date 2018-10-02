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الخطيب: صفوت عبد الحليم كان مثل إنيستا

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 3:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 3:25 ص

وصف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صفوت عبد الحليم، الراحل عن الحياة ولاعب القلعة الحمراء السابق بأندريس إنيستا الكرة المصرية.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية لقناة "الأهلي": "صفوت عبد الحليم كان من أحرف اللاعبين في الكرة المصرية، ويشبه إنيستا نجم برشلونة في طريقة لعبه"

وأضاف: "الأهلي فقد ثلاثة من أولاده في الفترة القليلة الماضية، هم عادل هيكل، حازم كرم، صفوت عبد الحليم، لكني لعبت كثيرا بجوار صفوت، لذا أعرفه جيدًا".

وتابع: "كنت أحب اللعب بجواره، وأكون مطمئن للنتيجة والأداء في حالة وجودة في الملعب، هو واحد من اللاعبين الذين لن يتكررو في الكرة المصرية".

 

 


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