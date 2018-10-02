"بنك المعرفة أصبح في متناول الجميع" بهذه الكلمات بدأت نانسي الجوهري، إحدى الفائزات في مسابقة "الباحثون الشباب"، حديثها بعد تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه الملتقي العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، مساء أمس بشرم الشيخ.

أضافت نانسي الطالبة بالصف الثالث الثانوي: "لم أكن أعرف شيئا عن بنك المعرفة، حتي حضرت محاضرة عن كيفية التعامل معه وتصفح المعلومات من خلاله، ووجدت الأمر في غاية السهولة، حيث اكتشفت العديد من المعلومات الموجودة به والتي تستند لمصادر أكاديمية قوية يمكن الاعتماد عليها".

تابعت الطالبة: "أعددت مشروعا مع بعض زملائي من خلال بنك المعرفة، وهو ما تم اختياري علي أساسه للتكريم من قبل رئيس الجمهورية، حيث فاز ٣٠ طالبا في مسابقة الباحثين الشباب، وتم اختيار ٥ طلاب فقط كممثلين لهم ليكرمهم الرئيس السيسي خلال الافتتاح".

وأشارت إلى أن الطلاب الخمسة يمثلون ٥ فئات من التعليم المختلف وهي الحكومي والخاص ومدارس ستيم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت نانسي أن المشروع الذي أعدته بالاستعانة بمحتوى بنك المعرفة وفازت به في "الباحثون الشباب" يتعلق بمجال الهندسة، وهو المجال الذي تطمح للتخصص فيه بالدراسة الجامعية من العام المقبل.