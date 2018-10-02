استئناف الحركة في مطار معيتيقة الدولي بليبيا بعد توقفه لساعات

أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة الملاحة الجوية للمطار بعد توقف مؤقت للرحلات من وإلى المطار بسبب أعمال القتال.

وذكر بيان صادر عن المطار، اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أنه في اتصال مع وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات، عقب انتهاء اجتماعه الطارئ بمدير مصلحة الطيران المدني محمد بيت المال، ومدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، ومدير محطة شركة الخطوط الجوية الليبية الصديق الطبيب، حيث تم الاتفاق على عودة الرحلات لمطار معيتيقة الدولي.

وكان مطار معيتيقة الدولي، أعلن في وقت سابق اليوم، تعليق الرحلات من وإلى المطار لحين إشعار آخر، بعد استهداف المطار بقذائف صاروخية، حيث يعد الميناء الجوي الوحيد الذي يعمل في طرابلس.

وذكر بيان المطار: «نظراً لتكرار سقوط قذائف ليلاً على مطار معيتيقة الدولي من جهة غير مسؤولة لا تراعي حرمة الدم أو تعب وإرهاق المسافرين المرضى والشيوخ والنساء والأطفال، ولسلامة المسافرين والعاملين وكذلك الطائرات، فقد صدرت صباح اليوم تعليمات بتعليق الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر».

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس في أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة بين اللواء السابع، وكتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة أبوسليم بالإضافة إلى قوة جديدة أخرى شكلت بناء على قرار أصدر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج تحت مسمى القوة المشتركة التي تعمل على فض النزاع الدائر بين جبهات القتال في طرابلس.

وفي وقت لاحق، وقعت الأطراف المتصارعة بمدينة الزاوية غربي ليبيا، اتفاقا لوقف أطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، لكن تم خرق هذا الاتفاق ولم تلتزم الأطراف به وعادت الاشتباكات إلى العاصمة الليبية.