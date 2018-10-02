أكثر من 20 عاماً مرت على وفاة الأميرة البريطانية الشهيرة ديانا ويلز في حاث سيارة، ومع ذلك، لم تتوقف التصريحات المثيرة للجدل خلال كل هذه السنوات رغم وفاتها، آخرها ما نشرته صحيفة بريطانية منذ يومين، ويبدو أنها لن تتوقف.

وفيما يلي، ترصد "الشروق" أبرز أربعة تصريحات مثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة عن الأميرة ديانا:

1-نشر موقع "ديلي ستار" البريطاني، أن وكالة استخباراتية سرية تجسّست على الأميرة ديانا سبنسر وجمعت ملفاً حولها يتضمن نحو 1000 صفحة،

ويتضمن 182 وثيقة ومن بينها 39 وثيقة "سرية للغاية".

وقال الموقع إن تحالفاً استخباراتياً يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا كان يتجسس على الأميرة الراحلة، وأنه تم استهدافها من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية.

2-في عام 2017، وقبل بدء الانتخابات الأمريكية، انتشر تسجيل إذاعي للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، من برنامج إذاعي في عام 1997، أثار الجدل لما قيل عنه أنه يتضمن "سخرية من الأميرة ديانا وتوصيفات جنسية"، وحينها نفى ترامب ما نسب إليه.

3- الملياردير المصرى الشهير محمد الفايد، قال في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يؤمن تماماً بأن ابنه عماد الشهير بـ"دودي" والذي توفي برفقة الأميرة ديانا في حادث سيارة، تم قتله هو والأميرة على يد أجهزة الأمن البريطانية بناء على أمر من الأمير فيليب لمنعها من الزواج من مسلم، كما قال إنه تلقى تهديدات كثيرة من القصر البريطانى، ومن العائلة المالكة نفسها.

4- انتشرت بعد وفاة الأميرة ديانا شائعات قوية تقول إنها كانت حاملاً لحظة وقوع الحادثة، وبعد كل هذه السنوات التي مضت على وفاتها، قال الطبيب الشرعي الذي فحص جثتها في ذلك الحين لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إنه على المستوى الصحي لم يكن هناك أي علامات تشير إلى أن الأميرة ديانا كانت حاملاً، ولكنه لم يجزم بأنها لم تكن حاملاً إذ قال في الوقت نفسه :"ولكن بعض النساء يعرفن بالحمل فور حدوثه، مما اعتبره كثيرون أيضاً تصريحاً مثيراً للجدل".