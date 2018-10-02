مصادر: تغييرات عديدة فى رئاسة اللجان الفرعية.. ورسلان لـ«الشئون العربية».. وفرج عامر لـ«الصناعة».. وأشرف رشاد لـ«الشباب والرياضة».. وسالم لـ«العلاقات الخارجية».. وبكرى: سنناقش المحليات والإجراءات الجنائية قريبا



يبدأ دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، اليوم، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يدعو المجلس لافتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الأول، والذى من المتوقع أن تكون جلسة اليوم إجرائية يتخللها قراءة قرار الرئيس بالدعوة للانعقاد، وقرار الرئيس الخاص بفض دور الانعقاد الثالث.

ومن المرجح إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 25 غدا، حيث أشار جدول الأعمال إلى أن الأربعاء سيشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات، والاعتراضات كتابة.

وبحسب مصادر ستشهد انتخابات اللجان النوعية تغييرات فى عدد من اللجان التى ظلت مستقرة على مدى أدوار الانعقاد السابقة، إذ من المرجح ترشح النائب أحمد رسلان لرئاسة لجنة الشئون العربية، التى ظل النائب اللواء سعد الجمال رئيسا لها على مدى أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، فيما ينتقل النائب فرج عامر للترشح على رئاسة لجنة الصناعة، بعدما ظل رئيسا للجنة الشباب والرياضة على مدى ثلاث سنوات، بينما يترشح لخلافته أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن.

ووفقا للمصادر فإن لجنة العلاقات الخارجية من المرجح أن يتغير رئيسها للمرة الرابعة منذ بدء عمل البرلمان فى 2016، إذ سيترشح على رئاستها النائب كريم سالم، بدلا من النائب طارق رضوان الذى رأسها خلال دور الانعقاد الثالث، وسيدفع به الائتلاف لرئاسة لجنة الشئون الإفريقية.

التغييرات التى تشهدها اللجان النوعية لا تنفصل عن التعديلات التى طرأت على الهيكل التنظيمى لائتلاف دعم مصر ورئاسة النائب عبدالهادى القصبى لائتلاف الأغلبية وتغيير عدد كبير من نواب رئيس الائتلاف والمكتب السياسى، فسيدفع الائتلاف بالنائب محمد كمال مرعى، لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة، بدلا من النائب محمد على يوسف الذى ترأسها على مدى ثلاث سنوات، والذى لم يتم اختياره فى الهيكل التنظيمى للائتلاف.

ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الجديد إقرار عدد من التشريعات التى قدمتها الحكومة للبرلمان خلال أدوار الانعقاد السابقة والتى لم تخرج للنور ولم تناقش فى الجلسة العامة حتى الآن، فيرجح النواب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية خلال الدور الجديد.

وقال النائب مصطفى بكرى إن اللجنة التشريعية انتهت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأحالته إلى هيئة مكتب مجلس النواب، وأن لجنة الإدارة المحلية كانت انتهت من مشروع قانون الإدارة المحلية وقدمته لهيئة المكتب وسنناقشته قريبا.

وتستكمل لجان البرلمان مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة مثل مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش وكانت لجنة الشئون الدينية بدأت مناقشته فى دور الانعقاد السابق، كما تشمل الأجندة التشريعية للبرلمان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى ستنظره لجنة الاتصالات.