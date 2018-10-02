«ميدو»: الخاسر الرئيسي في المعركة الحالية هو نادي الزمالك

علق اللاعب أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، على قرار منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من الظهور إعلاميًا، قائلًا إن ما تشهد الساحة المصرية مؤخرًا، يعتبر نتاجًا طبيعيًا لعدم تدخل المسؤولين في الدولة، لمنع التجاوز من قبل أطراف عدة، منهم رؤساء أندية، وإعلاميون، وجماهير، وأعضاء مجلس اتحاد الكرة.

وأضاف «ميدو»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الوضع الحالي أصبح متأزمًا بدرجة كبيرة، نتيجة لتشابك الصراعات، متابعًا: «إحنا دلوقتي في مرحلة الوحش، وبقينا في مشكلة كبيرة جدًا».

وأوضح أن الأزمة الحالية تضم جبهات وجهات مختلفة، وأصبح كل من هذه الجبهات تستخدم الأسلحة القانونية وغير القانونية، حتى تتمكن كل جبهة من الانتصار في معركتها.

وتابع: «في ناس استغلت قوة اللجنة الأوليمبية، وناس استغلت قوة الاتحاد الإفريقي، والخاسر الرئيسي في هذه المعركة، هو نادي الزمالك، وحرام يوصل لمرحلة إنه يتم استغلاله في هذه المشكلة».

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور إعلاميًا، لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء ما يتعلق بصفته، كعضو في مجلس النواب.