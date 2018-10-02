قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ونقيب الأطباء بعدم السماح لظهور الأطباء بشكل عشوائي في البرامج التليفزيونية إلا في حالة موافقة نقابة الأطباء.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الاثنين، أنه تم منع 4 إعلانات عن أدوية في عدة قنوات، وتوجيه تحذير لبعض القنوات الأخرى وفي حالة عدم الاستجابة سيتم تطبيق العقوبة القانونية، موضحًا أن بعض الإعلانات يتم بثها من أماكن قريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي مثل مدينة الرحاب.



وشدد على ضرورة توفيق أوضاع جميع القنوات التي يتم بث إرسالها من أماكن أخرى خارج مدينة الإنتاج الإعلامي تمهيدًا لنقل البث من المدينة، متابعًا أنه تم إرسال خطابات لهذه القنوات وعلى رأسها قناة دريم.



وأكد على منع القنوات أخذ أخبار من مواقع «السوشيال ميديا» وطرحها على البرامج دون التأكد من صحتها، معقبًا أن المجلس بصدد عرض قانون حرية تداول المعلومات على مجلس النواب في دورة انعقاده الجديدة لأخذ الموافقة عليه.



ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، خطابات إلى الشركات العامة في مجال البث أو إعادة البث، تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.



