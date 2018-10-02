«تعليم المنيا» عن وفاة تلميذة في مدرسة ابتدائية: «هبوط حاد في الدورة الدموية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، في بيان صادر عنها اليوم، عن وفاة تلميذة الصف الثالث الابتدائي، مؤكدة أنها أرسلت لجنة للتحقيق الفوري، داخل المدرسة وتابعت تقرير مفتش الصحة عن الحالة.

وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاته، أن سبب وفاة نعمة طه شعبان، التلميذة في الصف الثالث الابتدائي داخل مدرسة قرية تلة التابعة لمركز المنيا، هو فشل حاد بعضلة القلب.

وأضاف مفتش الصحة، أن التلميذة كانت تعاني منذ فترة من روماتيزم بعضلة وصمامات القلب وتخضع للعلاج بعقار البنسلين طويل المفعول شهريًا.

وكان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارًا من العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز شرطة المنيا، بوفاة التلميذة داخل مدرستها بالقرية المذكورة.

جرى نقل جثة التلميذة إلى الوحدة الصحية بتلة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وقال، محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إن السبب وراء وفاة التلميذة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدًا أن التلميذة كانت محتجزة داخل مستشفى الحميات لمدة شهر كامل قبل بدء الدراسة.