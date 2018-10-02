توجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل رعايته للحملة القومية للقضاء على فيروس سي، والتي انطلقت، أمس الاثنين، مضيفًا أن المحافظة استعدت لهذه الحملة طوال الفترة الماضية، فقد اجتمعت كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ووضعت خططها من أجل تحقيق نسبة إقبال جيدة، والظهور بصورة مرضية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن هناك حوالي 408 وحدة على مستوى المحافظة تنفذ الفحص الشامل للمواطنين، إلى جانب 1446 فردًا يمثلون فرق العمل القائمة على تنفيذ الحملة، مستطردًا أن عدد المستهدفين للحملة يبلغ حوالي 3.7 ملايين مواطن.

وأردف، أن عدد المواطنين الذي قاموا بالفحص خلال اليوم الأول من المبادرة، وصل إلى 54 ألف مواطن على مستوى المحافظة بأكملها، موضحًا أن نسبة العينات السلبية كانت عالية للغاية، ولم تتجاوز نسبة العينات الإيجابية الـ1% من هذا العدد.

واستطرد أن هناك تعليمات لوحدات الإسعاف، لنقل المواطنين إلى وحدات الفحص، مشيرًا كذلك إلى إمكانية تحريك وحدات الفحص إلى مناطق تجمعات المواطنين، إلى جانب إمكانية تحريكها للمواطنين في البيوت.

وانطلقت أمس الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات هي مطروح وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وأسيوط.