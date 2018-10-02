الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة

توصلت الحكومة الائتلافية الألمانية إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة، تأمل برلين أن يجعل البلاد أكثر جاذبية للعمال المهرة من جميع أنحاء العالم.



جاء ذلك حسبما أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نايلز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عقب اجتماع دام ست ساعات مع قادة الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة آنجيلا ميركل.



وسيضع التشريع الجديد النقص في اليد العاملة بالمجال الصناعي ومؤهلات المهاجرين في قلب سياسة الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، سيجري تسريع عملية التعرف على المؤهلات الأجنبية.



كما سيكون من الأسهل على المهاجرين المحتملين تعلم اللغة الألمانية قبل وصولهم.



يذكر أن ألمانيا لديها شيخوخة سكانية وتحتاج إلى مهاجرين لدعم اقتصادها، لكن فتح ميركل للحدود أمام اللاجئين في عام 2015 أدى إلى تعقيد القضية، مع اعتراض العديد من الناخبين على التدفق.



وجاء في ورقة تلخص الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم الاحتفاظ بالسياسة الأساسية لفصل طالبي اللجوء عن المهاجرين بدوافع اقتصادية.



ومع ذلك، نص الاتفاق أيضًا على أن المعيار الذي يحدد وضع طالبي اللجوء الذين تم رفضهم ولكن لا يمكنهم العودة إلى ديارهم - بسبب خطر التعذيب على سبيل المثال - سيتم توضيحه، مما يسمح ببعض الإعفاءات.