عمرو أديب لـ«صلاح»: «إحنا وراك وسيبك من المجانيين»

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وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للاعب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، دعاه فيها لعدم الالتفات للمنتقدين ومن وصفهم بـ«المجانيين واللي شغالين هري».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «الناس اللي شغاله هري عليك بعد الصورة اللي نزلتها على "تويتر"، وأنت بتلعب مع الكلب، دا طبيعي وجمهورنا مبيرحمش».

وأكمل: «وأنت كويس يقفوا وراك ويهضموا ليك الزلط، ولما تضيع جول ناس كتير تهاجمك»، متابعًا: «إحنا كلنا جنبك ولكن ناس كتيرة مجانيين وغاويين يشوهوا الناس وخلاص».

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد نشر صورة على موقع «تويتر»، اليوم الاثنين، وهو يداعب كلبًا صغيرًا.

ويعاني هداف الدوري الإنجليزي في الموسم السابق، من تراجع في مستواه خلال الفترة الأخيرة.