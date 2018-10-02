الاتحاد السكندري يحقق فوز مثير على الجونة في الوقت القاتل

حقق الاتحاد السكندري فوزًا مثيرًا على الجونة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية.

وسجل كريم الديب الهدف الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، وقبل نهاية المباراة عادل أحمد علي النتيجة للجونة في الدقيقة 90.

وبعدها بدقيقتين نجح محمد ناجي في إحراز هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ويظل في المركز السادس.