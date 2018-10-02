الطالب إياد بعد طلبه مصافحة السيسي: ارتجلت الكلام تعبيرا عن حبي له

شارك إياد غانم، الطالب بإحدى المدارس الخاصة الدامجة، في تقديم الملتقي العربي الأول للأنشطة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مساء أمس، مع أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

وخلال تقديمه الحفل كأحد متحدي الإعاقة طلب إياد من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أن يصافحه، حيث قام السيسي بمصافحته هو وباقي زملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين شاركوا بالملتقي الذي افتتحه السيسي مساء اليوم.

وقال إياد ل"الشروق " إن طلب مصافحة الرئيس لم تكن ضمن النص الذي من المفترض إلقاؤه أمام الرئيس، ولكنه ارتجل هذه الجملة من واقع اللحظة تعبيرا عن حبه للرئيس السيسي.

وأكدت والدة إياد أنه برهن على تحديه لإعاقته والتحدث أمام هذا العدد الكبير من الحضور، لافتة إلى أن "حديثه أمام الرئيس وطلبه المصافحة جاء وليد اللحظة، حيث لم يكن هذا المطلب من ضمن خطة تقديم الحفل".