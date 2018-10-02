مستشفى سعاد كفافي الميداني تواصل الكشف على مرضى الوادي الجديد

قال الدكتور عمرو بسطاويسي، مدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني، إن القافلة الطبية بالمستشفى الميداني والمقامة بمركز شباب مدينة الخارجة بالوادي الجديد، وقعت الكشف الطبي على 4852 حالة من أهالي المحافظة في يومها الأول.



وأضاف بسطويسي أنه تم تحويل 220 حالة لمستشفى سعاد كفافي بالقاهرة، كما تم إجراء 15 عملية جراحية بوحدات العمليات التابعة للقافلة.



وأشار مدير المستشفى إلى أن القافلة ستواصل عملها اليوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمحافظة وحتى الخميس المقبل الرابع من أكتوبر الجاري.