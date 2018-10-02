منتجي ومصدري التمور يقرون 5 توصيات للنهوض بالصناعة في مصر

تلقى الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، أمس الثلاثاء، تقريراً حول نتائج وتوصيات ورشة عمل «مستقبل إنتاج وصناعة التمور في مصر»، والتي شارك فيها كبار مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور في مصر، والتي تم إقامتها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بقاعة مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بمركز البحوث الزراعية.

وأكدت الدكتورة سلوى عبد الصمد مقرر ورشة العمل والباحث الرئيسي لمشروع استراتيجية الإدارة المتكاملة لمزارع نخيل البلح، أنه تم الحرص على ان تضم ورشة العمل عدد كبير من المعنيين بإنتاج وصناعة وتصدير التمور في مصر، للنهوض بها وتنميتها، بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.

وبحسب التقرير أكد المشاركون على ضرورة تنظيم ورش عمل حول القيمة الغذائية للتمور، لتوعية المواطنين بها حيث يقوم علي تلك الورش أطباء متخصصون في التغذية، فضلا عن وضع مرجع علمي يتم تدريسه في كليات الطب أسوة بالمرجع الخاص بالقيمة الغذائية للزيتون.

ونبه المشاركون من منتجي ومصدري التمور إلى أهمية استحداث معهد لدراسات النخيل يتبع جامعة الوادي الجديد، لافتين إلى أن ذلك سيكون له عظيم الأثر في النهوض بإنتاج التمور، كذلك يتم العمل على تدريب كوادر في تخصصات مختلفة وليس بساتين فقط، بحيث تشمل التجارة والترويج والتعبئة والهندسة فضلا عن اللوجيستيات.

وأشاروا إلى إمكانية إنشاء مزرعة نموذجية حديثة يتم من خلالها نشر الممارسات الزراعية الحديثة في مجال التمور من تسميد وتعليم والمقننات المائية.