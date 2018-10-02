مصرع شاب قتله ابن عمه بسبب خلافات على ميراث بإيتاي البارود

لقي شاب مصرعه إثر تعدي ابن عمه عليه بعصا؛ بسبب خلافات على الميراث في إيتاي البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول «علاء الدين.ا» 30 عاما، عامل، جثة هامدة؛ إثر إصابته بجرح في الرأس وزرقة بالشفتين واللسان والوجه.

وبسؤال والده «السعيد.م» 55 عاما، مسعف، اتهم «أحمد.ر» نجل عمه المجني عليه، 31 عاما، بالتعدي على نجله بالضرب بعصا وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك أثناء تواجده بموقف سيارات الأجرة في مدينة إيتاي البارود، بسبب خلافات سابقة بينهما على ملكية منزل ميراث.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها. تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.