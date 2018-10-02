بعثة التايكوندو تطير إلى الأرجنتين استعدادا لأولمبياد الشباب

غادرت اليوم، الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لشباب التايكوندو إلى الأرجنتين لخوض منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 18 أكتوبر المقبل في بوينس آيرس بالأرجنتين.

و قد تأهلت مصر بثلاثة لاعبين (لاعبان و لاعبة) و هم: إياد بركات (-73 كجم)، و عبد الرحمن خلف السيد (+73 كجم)، و مايا مجدي بدوي (-55 كجم).

و يقود الفريق فنيًا تامر صلاح، صاحب برونزية أولمبياد أثينا 2004، و يرأس البعثة محمد منير، المشرف على المنتخب وعضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، ونائب رئيس اللجنة الفنية للمنتخبات.

وكان في وداع الفريق عمرو سليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وكريم شبانة، عضو مجلس إدارة الاتحاد و عضو اللجنة الفنية للمنتخبات.

و قد أشاد سليم بالمجهود الكبير المبذول في إعداد اللاعبين من قبل الجهاز الفني والطبي والإداري تحت قيادة ايهاب جابر رئيس اللجنة الفنية للمنتخبات، وإشراف محمد منير المشرف المسؤول عن منتخب الشباب.