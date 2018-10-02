أحمد خيري يعلن استقالته من منصب المتحدث الإعلامي باسم «التعليم» عبر «فيسبوك»

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قال الإعلامي أحمد خيري، إنه استقال من منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

وعبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" كتب: "تشرفت بالفترة التى عملت فيها كمتحدث ومستشار إعلامى لوزير التربية والتعليم إيمانا بالمشروع الوطنى لتطوير التعليم التى تتبناه الدولة المصرية الآن، ولقد بذلت كل ما في جهدى إيمانا وإخلاصا لتطوير هذا الملف الذى يعد التحدى الأكبر والحلم الأعظم لتطوير وطننا الحبيب".

وأضاف خيري: كنت قد اتخذت قرارا بتقديم استقالتي رسميا منذ فتره نظرآ لظروف شخصية خاصة وحان موعد الإعلان الآن.

وتابع خيري: "أتمنى للدكتور طارق شوقي والذي يربطني به كل حب واحترام، وكل القيادات والزملاء في التربية والتعليم التوفيق في كل الخطوات القادمة وسوف أكون ان شاء الله داعمآ لهم جميعا للمشروع القومي لتطوير التعليم".

وكان خيري قد قدم أمس افتتاح الملتقى العربي الأول لطلاب الدمج والتربية الخاصة الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم حاليا بشرم الشيخ، وحضر افتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.