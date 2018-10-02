مصنع أسمنت ومشاريع استثمارية تبلغ 23 مليار جنيه لـ«الوادي الجديد»

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، مع أكرم حسن عطا رئيس شركة «P.D.G» المصرية، والشريكة مع شركة «PDG group world»، مذكرة تفاهم للبدء في دراسة تنفيذ عدة مشروعات تنموية على أرض الوادي الجديد، وشملت المشروعات إنشاء مصنع أسمنت، ومشروع إنشاء قرية نموذجيه متكاملة، ومشروع جذب سكاني لـ10 آلاف منزل، ومشروع للطاقة الشمسية وذلك باستثمارات تقديرية حوالى 23 مليار جنيه.

وقال الزملوط فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المحافظة لا تألو جهدا في توفير كافة سبل والتيسيرعلى المستثمرين بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أنه هناك تعليمات لروؤساء المراكز علي مستوى المحافظة بتيسر الإجراءات الخاصة بالمسثمرين لتشجيعهم على ضخ رؤوس الأموال، وكذلك تنفيذ دراسات جدوى لكافة المشروعات التى يصلح تنفيذها وتخصيص مساحات للاستثمار ومنع التعديات عليها.