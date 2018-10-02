علق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استقبال المحافظة للملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية، قائلًا: «لدينا في بورسعيد أكبر المشروعات العملاقة التي تتم في مصر، مثل ميناء شرق بورسعيد الذي يتم تنفيذه حاليًا، إلى جانب الأنفاق العملاقة التي تربط سيناء بباقي مناطق الجمهورية».

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة تتعاون مع وزارة الاستثمار، حتى تقدم كل التسهيلات المتاحة لكل المستثمرين، مشيرًا إلى تنفيذه 5 مصانع بالتعاون مع الوزارة حاليًا في المحافظة، ومن المتوقع افتتاحها بنهاية هذا العام.

وأشار كذلك إلى اهتمام المحافظة بالطاقات الشبابية، عن طريق تمليك أكثر 58 مصنعًا، متابعًا: «والرئيس شرفنا منذ أكثر من سنتين وسلّم عقود هذه المصانع إلى الشباب، واليوم الشباب ينتجون ويصدرون للدول العربية والأوروبية، ونعمل على إنشاء 66 مصنعًا جديدًا لتمليكهم للشباب».

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثاني للمسؤولية الاجتماعية بمحافظة بورسعيد، والمنعقد تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من كبار المسؤولين.