أعرب محمد أبو جبل، حارس مرمي فريق سموحة، عن سعادته بالانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني، وذلك لمواجهتي سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال أبو جبل في تصريحات إذاعية:" سعيد بالانضمام إلى منتخب مصر، هذا الموسم مختلف لي عن الموسمين الماضيين، فأنا لم يتم اختياري للمنتخب من قبل بسبب نتائج الفريق غير الجيدة لكن هذا الموسم نسير بخطى ثابتة مع علي ماهر المدير الفني وهدفنا المربع الذهبي".

وعن مفاوضات الزمالك أضاف أبو جبل:" أي شخص يتمنى أن يعود إلى الزمالك والنادي فاوضني الموسم الماضي ولكن فشل الانتقال بسبب الاختلاف على المبلغ ولكن أتمنى أن تسير الأمور مع الزمالك وسموحة بشكل جيد من أجل العود للأبيض".

وتابع أبو جبل :"رحيلي عن الزمالك لعدم مشاركتي أساسيا وعندما لعبت معه سموحة ربنا كرمني وانضممت إلى المنتخب وطموحي في المنتخب المشاركة وليس التواجد فقط في كل معسكر وان شاء اله سأصبح حارسا أساسيا للمنتخب وسعيد في سموحة لأن فرج عامر والجهاز الفني يوفر كل الامكانيات لنا".