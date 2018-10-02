«فرحة» بين أهالي شارع مستشفى الصدر بالعمرانية بعد إزالة الإشغالات

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة، حملاتها المكبرة بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية؛ لتحقيق الأمن والانضباط ورفع كل الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق الرئيسية بنطاق القطاع.

قاد الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم مصطفى مخلوف رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال البحث الجنائي عن ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات، و7 أسلحة، و6 دراجات بخارية، ومراقب، وهارب، و16 غرامة، و3 جنايات، و7 بائعين متجولين، و3 أحكام جزئية، و590 جنيهًا.

وفي المرافق، ضبطت الحملة 85 كرسيا، و35 ترابيزة، و35 قلب شيشة، و3 غرز شاي، و10 إعلانات بدون ترخيص، و3 أسطوانات غاز، و3 شمسيات، وتنفيذ 3 قرارات غلق، وتحرير 25 محضر تنظيم، ورفع 5 عربات يد وتروسيكل، و30 محضر إشغال طريق.

كما تمكنت الحملة في مجال المرور من ضبط 17 ترخيصا متنوعا، و21 نموذج 125 بإجمالي 38 مخالفة. تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

يذكر أن الحملة لاقت استحسانًا من جانب المواطنين، موجهين الشكر لأجهزة الأمن، وأصبح شارع مستشفى الصدر المغلق من أكبر الشوارع الحيوية بمنطقة العمرانية، والذي يستوعب 3 حارات بعد الإزالة، مقارنة بحارة واحدة قبل ذلك.