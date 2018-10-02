ارتفاع حصيلة ضحايا «تسونامي» إلى 1347 قتيلا في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي)، التي دمرت أجزاءً من جزيرة سولاويسي الإندونيسية الأسبوع الماضي إلى 1347 قتيلًا، بينما تكافح السلطات لتوصيل المساعدات للناجين.

وأكد رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، وليم رامبانجيلي، عدد القتلى، مضيفًا أن 113 آخرين على الأقل تم تسجيلهم في عداد المفقودين بعد كارثة يوم الجمعة.

وقالت الوكالة، إن نحو 800 شخص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، وأن أكثر من 61 ألفا أجبروا على ترك منازلهم.

وكان معظم الضحايا في مدينة بالو، عاصمة إقليم سولاويسى الوسطى، في حين لم يتم تقييم مدى الضرر بعد في المناطق المتضررة الأخرى مثل دونجالا وسيجي.