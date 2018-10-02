الصليب الأحمر: مقتل 34 من دارسي الكتاب المقدس في زلزال إندونيسيا

عثر عمال الإنقاذ على جثث 34 من دارسي الكتاب المقدس (الإنجيل) بعد وقوع زلزال مدمر في جزيرة سولاويزى الإندونيسية، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر الإندونيسي اليوم الثلاثاء.



وكان الضحايا من بين 86 طالبا في معسكر لدراسة الكتاب المقدس بمركز تدريب كنيسة جونوج في مقاطعة سيجي، والذين كانوا في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته أوليا أرياني، المتحدثة باسم الصليب الأحمر الإندونيسي.



وقالت إن مصير بقية الطلاب لم يتضح بعد.



وأضافت "تم العثور على 34 جثة من قبل فريقنا المكون من 16 متطوعا يوم الاثنين."



وقالت أرياني إن فريق الصليب الأحمر قدر أن 50 في المئة من منازل سيجي تضررت من الزلزال.