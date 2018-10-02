وزير الدفاع الأمريكى يحذر من «قتال صعب» للقضاء على «داعش»

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم، أن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي يواجه "قتالا صعبا" لاخراجه من آخر معاقله في سوريا.

وحذر ماتيس من أن القضاء الكامل على داعش "سيستغرق بعض الوقت". وقال للصحفيين: "لا شك أن تنظيم داعش .. عزز بطريقته مركزه لأنه لم يعد له الآن سوى أقل من 2% من المساحات التي كان يسيطر عليها في الأصل .. ولذلك سيكون قتالا صعبا، ولا أريد أن يكون لأي أحد أوهام بهذا الشأن"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "سننجح ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت".

والشهر الماضي، قال قائد جيش فرنسا، التي تنشر قوات ضمن التحالف ضد التنظيم الإرهابي أنه يعتقد أن الجهاديين سيخسرون آخر معاقلهم في سوريا بحلول يناير.

وصرح الجنرال فرانسوا لوكوانتر أن "النهاية الفعلية لخلافة داعش ستكون قبل نهاية العام وربما في الخريف".

وخسر تنظيم "داعش" الإرهابي مراكز المدن التي كان يسيطر عليها في العراق، وأواخر الشهر الماضي أطلق المقاتلون الأكراد والعرب المدعومون من الولايات المتحدة عملية جديدة لإخراج التنظيم من آخر معاقله في جنوب شرق سوريا.