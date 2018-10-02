تنطلق، اليوم، فعاليات بطولة كرة القدم الخماسي لأطفال مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس، ويستمر حتى الخميس المقبل.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سيتم دعوة جميع الأطفال المشاركين في الملتقى لحضور حفل عشاء، مساء اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، في حضور عدد من السفراء والشخصيات العامة المشاركة في الملتقى.

ويشارك في الملتقى 5 دول عربية، وهم: (السعودية - البحرين - الإمارات - الكويت - الأردن)، ويهدف الملتقى إلى إبراز مواهب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس مصر والدول العربية في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لدمج طلاب التربية الخاصة وتلبية الاحتياجات الخاصة لتنمية مواهبهم.

كما يتيح لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة، ويتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب.