• «عبدالعال»: خضنا غمار معارك عدة على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية



افتتح رئيس مجلس النواب علي عبدالعال الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، معلنا عن انطلاق دور الانعقاد الرابع وفقا لقرار رئيس الجمهورية الذي دعا المجلس للانعقاد في 3 أكتوبر الجاري.

وشهدت الجلسة تلاوة نص قراريّ رئيس الجمهورية الخاص ببدء دور الانعقاد الرابع، وانتهاء دور الانعقاد الثالث، الذي انتهى في يوليو الماضي.

وقال «عبدالعال»، في كلمته خلال افتتاح الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع: «نفتتح معا دور الانعقاد الرابع لنستكمل معا أداء مهامنا التي ألزمنا بها الدستور، داعين الله أن يجعل التوفيق حلفينا وأن يكون مسعانا رصيدا إيجابيا يضاف لما حققه مجلسنا الموقر من إنجازات في أدوار الانعقاد الماضية».

وأضاف «عبدالعال» موجها حديثه للنواب: «مجلسكم الموقر آثر على نفسه أن يسلك طريقا وعرا، خاض فيه غمار معارك عدة على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يكتف بدوره النيابي كغيره من المجالس الأخرى، واقتحم قضايا قديمة متراكمة عبر سنوات طوال».

وتابع رئيس مجلس النواب: «أشهد ويشهد معي الكثير من أبناء مصر أنكم جميعا وعلى السواء لم تكتفوا بتزيين المواقف وإعلان الرأي، وإنما تباريتم جميعا في التعاطي مع قضايا الوطن، وتقديم الحلول الواقعية والمدروسة»، مضيفا: «ونحن على أعتاب دور انعقاد جديد، أذكر نفسي وإياكم أن لكل حلم رؤية ولكل شعب حلم ونحن نثق في الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي وعزيمته الصادقة لتحقيق حلم شعب مصر المثابر والذي يملك مقومات هذا الحلم».

وشدد «عبدالعال» على أن «الطريق مازال أمامنا طويلا وعملنا لم ولن يبلغ الكمال، ولكنه يظل سعيا صادقا يستوجب مضاعفة العمل والإنجاز»، وجدد العهد للمضي في طريق المسيرة الإصلاحية والاضطلاع بالمسئولية الوطنية، ودعا للتمسك بالتعاون والتوحد، وقال: «تمثيلنا لمواطنينا لا يحصننا من الأخطاء، وأهلا بكل صوت أمين يصوب ويعدل المسار».

ووجه «عبدالعال» تحية للجيش المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مشيدا بدور القوات المسلحة التي تواجه الإرهاب وتخوض معركة كبرى ضده في سيناء.