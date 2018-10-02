يطلق مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية، بعد قليل، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بمقر الاتحاد، والذي يعمل مركز تحديث الصناعة على تطويره وتنفيذه، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.

ويشارك فى المؤتمر المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، والمهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب عدد من الصناع في كافة القطاعات الصناعية.

ويستهدف البرنامج تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية الوزارة، لجعل الصناعة المصرية قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.