«سلمى سعد»، طالبة بالمدرسة المصرية الإعدادية بنات، لديها موهبة في عمل المشغولات اليدوية، وتم ترشيحها لتشارك في الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج، بعد تفوقها في الدراسة وتميز موهبتها في المشغولات.

وقالت «سلمى»: «صنعت سبحة باللون الأزرق وأهديتها للرئيس السيسي اليوم عندما جاء لتفقد المنتجات التي صنعناها، وقلت له "أنا عملتها ليك عشان بحبك وأنا كمان بغني لمصر وصوتي حلو" فضحك الرئيس وشكرني على الهدية».

وأوضحت أن «السيسي»، شاهد أيضا تصميم لها عن «مقابر الشهداء»، وسألها «لماذا مقابر الشهداء»، فقالت إنها رأت صورة لزوجات الشهداء وهم يبكون ومنهارين، فأصرت أن تعمل على تصميم لمقابرهم احتراما لهم ومراعاة لزوجاتهم.