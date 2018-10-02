يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس على المنصب عدد من المرشحين أبرزهم مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين والاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.

وأخفق البرلمان في عقد جلسة لانتخاب الرئيس الليلة الماضية بعدما امتنع عدد من النواب عن دخول قاعة البرلمان؛ ما أدى إلى عدم تحقيق النصاب القانوني، ما جعل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يرفع الجلسة لليوم.

وبحسب الدستور العراقي، يتعين على البرلمان حسم انتخاب الرئيس اليوم لأن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية تنتهي اليوم، وذلك بعد مرور 30 يوما على عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثالث من الشهر الماضي.

وأجرت قيادات الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الليلة الماضية مشاورات مع الكتل العربية والسنية؛ بهدف الحصول على دعم لمرشحيهما لرئاسة الجمهورية بعد أن فشلت كل الجهود لبلورة اتفاق بين الحزبين لتقديم مرشح واحد متفق عليه يحظى بقبول مختلف الكتل البرلمانية لانتخابه رئيسا للعراق للسنوات الأربعة المقبلة.

وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".