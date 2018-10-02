انطلاق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي

انطلقت من مسرح القبة بجامعة القاهرة مساء الإثنين، فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي، والتي تحمل اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني، وتنظمها مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.



وأنابت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون لإلقاء كلمتها، وذلك بحضور أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والفنان عمرو قابيل مؤسس الملتقى ومديره، والدكتورة سمر سعيد أمين عام الملتقى وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والأدباء منهم الفنانة سميرة عبد العزيز وسامي مغاوري والكاتبة لميس جابر.



بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني أعقبه فقرة فنية بعنوان «خروج النهار»، ثم فيلم وثائقي تضمن شهادات لنخبة من نجوم الفن عن دور المسرح الجامعي في تكوين شخصياتهم الفنية، بعده نقل نائب وزير الثقافة تحياتها للجميع وألقى كلمتها التى أكدت خلالها أن ميلاد ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي يشكل منعطفًا تاريخيًا في مجال المسرح المصري باعتباره مصدرًا أساسيا للفكر والثقافة، وتمنت استمراره وتطويره بصورة تليق بمكانة مصر الحضارية.



وتقدم مؤسس الملتقى ومديره بالشكر لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على رعايته للملتقى كما توجه بالشكر لكل المؤسسات التي ساهمت فى تنفيذه، مؤكدًا أن حلم إقامة الملتقى قد تحقق بعد مجهود استمر عامين.



وقال رئيس جامعة القاهرة إن الفكر والثقافة أحد الاهتمامات الأساسية التي كانت نتيجتها حصول فرقة المسرح الخاصة بالجامعة على المركز الأول في مسابقة وزارة الشباب والرياضة «إبداع 6».



وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الملتقى أحد الشراكات الهامة بين الوزارات والهيئات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدنى مشيرة إلى ضرورة دعم القدرات الابداعية للشباب باعتبارهم الطاقة القادرة على تحقيق طموحات الوطن، بعدها تم تكريم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وتسلم ممثلو الجهات الداعمة الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم فى إقامة الدورة الأولى للملتقى.



يشار أن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى هو الأول من نوعه فى مصر، وتقام فعاليات هذه الدورة بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية هى «تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، أستراليا، روسيا، إلى جانب مصر».



ويهدف الملتقى إلى خلق جيل جديد من المبدعين يعمل على تطوير الحركة المسرحية إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والفكرية والثقافية وتستمر فعالياته حتى 7 أكتوبر، وتحتضنها جامعات القاهرة والمنوفية والبريطانية، المركز الاوليمبى، وأكاديمية طيبة، قاعة صلاح جاهين، مسرح وزارة الشباب والرياضة، وتضم مسابقة للعروض المسرحية فى مجالات التمثيل، الإخراج، الديكور، التأليف وأخرى لأفضل عرض متكامل إلى جانب عدة ورش متخصصة في الفنون المسرحية بإشراف نخبة من المدربين الدوليين، مع مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية والبحثية تحت عنوان «المسرح الجامعى .. الواقع وآفاق المستقبل»، وتضم لجنة تحكيم مسابقاته الدكتور عبد الله العابر رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية «الكويت»، الفنانه ماجدة منير، الناقد محمد الروبى «مصر»، المخرج حكيم حرب «الأردن» والفنانة شروق محمد «اليمن».