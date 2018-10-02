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غدًا.. «الجراحين الأمريكية» تنظم مؤتمرًا عن الجديد في جراحات السمنة والقولون


نشر فى : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 9:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 9:19 م

تنظم كلية الجراحين الأمريكية بمصر، غدا الأربعاء، المؤتمر السابع عن جراحات السمنة والقولون والثدي، برئاسة د. باربرا باس، رئيس كلية الجراحين الأمريكية.

قال أستاذ الجراحة العامة وجراحة السمنة بطب عين شمس، وسكرتير المؤتمر د. محيي البنا، إن المؤتمر يناقش أفضل نظام لتدريب وإعداد جراح المستقبل، لافتا إلى أن المؤتمر يخصص جلسة تحت عنوان «المرأة الجراحة»، ترأسها د. باربرا باس، رئيس كلية الجراحين الأمريكية، لمناقشة التحديات التى تواجه الطبيبات اللاتى يتخصصن فى مجال الجراحة.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الدورات التدريبية فى «جراحة القولون والمستقيم والشرج وجراحة الثدى وجراحة السمنة».

كما ستضمن الجلسات، عدة عناوين أبرزها، «تدريب الجراحين فى مصر والعالم، وجراحة الجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس»، وجلسة المرأة فى الجراحة، وجلسة الجديد فى جراحات الثدى، وجلسة جراحة القولون والمستقيم، وجلسة أورام البريتون.


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