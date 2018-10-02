أستراليا تتعهد بتقديم مساعدات طويلة المدى لإندونيسيا بعد الزلزال و«تسونامي»

قدمت أستراليا مساعدات بقيمة 500 ألف دولار أسترالي "360 ألف دولار أمريكي" لمساعدة ضحايا الزلزال وموجات المد العاتية "تسونامي" في إندونيسيا، ولكن رئيس الوزراء سكوت موريسون تعهد بأنه سوف يتم تقديم مزيد من الدعم.

وقال "موريسون" إن الأموال سوف تذهب إلى الصليب الأحمر للمساعدة في الإيفاء بالاحتياجات العاجلة الطارئة مثل الأغطية، مضيفا أن أستراليا تجري مشاورات مع السلطات الإندونيسية بشأن توفير مساعدات طويلة المدى.

وأضاف "موريسون" للصحفيين في بيرث: "نحن نبحث أفضل وسيلة ملائمة للوفاء بالاحتياحات لضمان أننا نستطيع أن نفعل ما في وسعنا لدعم أصدقائنا وجيراننا الإندونيسيين في هذا الوقت الحرج"، موضحا: "كنوعية المساعدة التي سوف نقدمها لا تتعلق فقط بالاحتياجات الحالية، ولكن أيضا على مدار فترة من الوقت".

يُذكر أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسى والتسونامي الذي أعقبه الجمعة الماضية بلغت 1234 قتيلا، ولكن من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى في ظل استمرار عملية البحث في بلدتي بالو ودونجالا.