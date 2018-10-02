استعدادات لدوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية قريبا

قالت مصادر عسكرية تركية، إن التحضيرات للقيام بتدريبات مع القوات الأمريكية من أجل إجراء دوريات مشتركة في مدينة منبج شمالي سوريا "أصبحت في المرحلة الأخيرة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر أن الخطوات اللازمة تُتخذ للبدء بالتدريبات "بوقت قصير جدا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كانت رئاسة الأركان التركية أعلنت في يونيو الماضي بدء الجيشين "التركي والأمريكي" تسيير دوريات "غير مشتركة" ومنسقة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج، في إطار "خارطة الطريق" التي وضعها الجانبان حول منبج وأعلنت قوات وحدات الشعب الكردية على إثرها سحب مستشاريها العسكريين من المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كان تسيير الدوريات المشتركة يعني وجود تفاهمات جديدة بشأن المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.