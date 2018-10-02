محافظ القليوبية يشكل لجنة لمتابعة انهيار جزئي بكوبري قنطرة حجر ببنها

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شكل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، لجنة من مديرية الإسكان ومركز الشبكات الأرضية وإدارة المرور، لمتابعة حدوث انهيار وثقب بجزء من كوبري قنطرة حجر المدوشة، على ترعة قنية بقرية مرصفا بمدينة بنها كيلو 11.500 بزمام هندسة ري شبين القناطر.

وقال المحافظ، إن الكوبري المذكور مدرج ضمن أعمال خطة الإحلال والتجديد بالإدارة العامة للموارد المائية والري للعام المالي 2018/2019.

ونسقت إدارة المرور، مع مجلس مدينة بنها بغلق الكوبري أمام الحركة المرورية.

يذكر أن الكوبري المذكور كان قد شهد حدوث ثقب بسقفه، وتم معالجته في حينه؛ إلا أن حركة المرور الكثيفة على الكوبري أدت إلى سقوط الخرسانة مرة أخرى.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته للأجهزة التنفيذية بمديرية الري، بعمل الصيانة له بمعرفة المقاول، وتم لحام صاج أسفل الثقب وصب الخرسانة اللازمة.