تذبذب المؤشر الرئيسي للبورصة في التعاملات الصباحية

تذبذب مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، في التعاملات الصباحية في جلسة اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع في بداية الجلسة بنسبة 0.02%، ثم عاود الانخفاض في منتصف الجلسة بنسبة 0.37%.

وتراجعت مؤشرات البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 18.28% لتصل إلي 75,1 مليار جنيه، مقابل 91.9 مليار خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين هبط عدد العمليات المنفذة فى الفترة من أبريل وحتي نهاية تعاملات سبتمبر الماضي بنحو 21.46%، ليصل إلي 1,255 مليون عملية مقابل 1,598 مليون عملية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن البورصة المصرية مساء أمس.

وفقا للتقرير فإن أكثر القطاعات التي سجلت هبوطا خلال الربع الثالث من العام الحالي كان قطاع الكيماويات بنسبة 3.75% ومواد البناء بنسبة 26.59% وقطاع الاتصالات بنحو 24.19%.