خبير لوائح لـ«الشروق»: اتحاد الكرة مُلزم بتوقيع عقوبة «فيفا» على نادي الزمالك

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، مُلزم بتنفيذ عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك، والتي تقضي بسداد 25 ألف فرانك سويسري، وخصم 6 نقاط من رصيد الأبيض في مسابقة الدوري المحلي.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لـ"الشروق" : "اتحاد الكرة عليه تنفيذ قرار الاتحاد الدولي بالعقوبة الموقعة على نادي الزمالك فور إرسال الاتحاد الدولي إخطار رسمي لنظيره المصري، يفيد بضرورة تنفيذ العقوبة".

وأضاف بيومي في تصريحاته: "في حالة عدم سداد الزمالك المبلغ الموقع عليه كعقوبة من الاتحاد الدولي بالإضافة إلى مستحقات اللاعب المتأخرة، بعد توقيع العقوبة المحددة سلفًا، سترتفع العقوبة المالية بمبلغ أكبر حتى تصل إلى إيقاف النشاط داخل النادي".

وأضاف بيومي:" إذا لم ينفذ مسئولو الاتحاد المصري قرار العقوبة ضد نادي الزمالك، سيتعرض الاتحاد بأكمله للتجميد ويترتب عليه إيقاف النشاط الرياضي".

أكمل: "الاتحاد الدولي )مبيهزرش( في اللوائح ويتعامل بالدقيقة والثانية، ومنذ إخطاره في شهر يوليو الماضي بالعقوبة وبدأ العد التنازلي، ومن المتوقع أن يرسل ال"فيفا" إخطاره للجبلاية خلال أيام قليلة مقبلة لتنفيذ العقوبة على الزمالك".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تغريم القلعة البيضاء 25 ألف فرانك سويسري، بسبب مستحقات بعض اللاعبين الأجانب، وأكد الاتحاد الدولي أنه في حالة عدم سداد المبلغ خلال 60 يوم، سيتم خصم ست نقاط من رصيد الفريق في الدوري الممتاز وحرمانه من القيد فترتين متتاليتين، وبعد انقضاء المدة أصبح لزامًا توقيع العقوبات المذكورة على الزمالك.

ويذكر أن الزمالك دخل فى أزمات مؤخرًا لعدم سداد مستحقات اللاعبين الأجانب السابقين وهم الغانى أجوجو والكاميرونى موندومو حتى الآن رغم الاتفاق على تسوية كافة المستحقات المتعلقة بهم والمتأخرة على القلعة البيضاء، إلا إنه لم يتم التحويل المبالغ المستحقة لهم لدى النادى حتى الآن.