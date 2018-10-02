«العالم بيتي» تقدم مواد غذائية وبطاطين لأهالي سانت كاترين قبل موسم الشتاء

قال أحمد أبو راشد شيخ قبيلة الجبالية بمدينة سانت كاترين، ومستشار دير سانت كاترين، إن جمعية «العالم بيتي» الخيرية قامت بإرسال مساعدات عينية لأهالي مدينة سانت كاترين قبل موسم الشتاء البارد، موضحا أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية وبطاطين.

وأضاف «أبو راشد» أن فريق من الجمعية وصل إلي الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، بمشاركة المغامر مازن حمزة من متحدي الإعاقة، ونجح في تسلق جبل سانت كاترين، يرافقه المهندس ياسر ثورة والمخرج إسلام سعيد.

وقدم «أبو راشد» الشكر إلى الجمعية التي تهدف إلى الوصول للأسر الفقيرة ومساعدتهم قبل فصل الشتاء، مؤكدا أن أهالي كاترين يقفون مع كل أجهزة الدولة والمؤسسات التي تقدم خدمة مجتمعية للمواطن.

وكشف شيخ قبيلة الجبالية عن أنه سيتم توزيع المساعدات طبقا للكشوف التي توجد بالمدينة للأسر الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر أن جمعية «العالم بيتي» أطلقت حملة تبرع منذ فترة تحت عنوان «كاترين وناسها» لجمع تبرعات لأهالي سانت كاترين عبارة عن مواد غذائية وبطاطين وكراسي متحركة، وخاصة أن أهالي مدينة سانت كاترين يعتمدون على السياحة فقط، ونظرا لتراجع القطاع السياحي بجنوب سيناء بشكل عام وسانت كاترين بشكل خاص قد تراجع الدخل الاقتصادي لمواطني المدينة.