قال النائب البرلماني، طارق الخولي، إن «الجلسة الأولى في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب هي جلسة بروتوكولية»، مشيرًا إلى عقد انتخابات اللجان غدًا.

وأوضح في مداخلة هاتفية لفضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن «دور الانعقاد الرابع سيكون مختلفًا، حيث سيتم خلاله تقديم المزيد للمواطن المصري البسيط، وخاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها يوميًا في قطاعات مختفة مثل الصحة والتعليم والمحليات».

وأضاف أن «مجلس النواب هو صوت الشعب أمام الحكومة، ونحن في حاجة إلى تعظيم أدواتنا الرقابية لمراقبة أداء الحكومة، وبرنامجها الذي تعهدت بتنفيذه أمام الشعب».

وأشار إلى أن «هناك عدد من القوانين التي سيتم التركيز عليها خلال دور الانعقاد الرابع، وعلى رأسها الإجراءات الجنائية، والتصالح في مخالفات البناء، والمحليات».

وافتتح مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الرابع.