رئيس الوزراء الياباني يشكل حكومة جديدة ليس بها سوى امرأة واحدة

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تعديلا وزاريا، اليوم الثلاثاء، فقد احتفظ بالوزراء الرئيسيين واختار امرأة واحدة فقط في مجلس الوزراء المؤلف من 19 عضوا.

وأعاد "آبي" تعيين وزير المالية تارو آسو، ووزير الخارجية تارو كونو، ووزير التجارة توشيميتسو موتيجي، في وقت من المتوقع أن تواجه فيه طوكيو مفاوضات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة.

وتم تعيين تاكيشي إيوا، وهو عضو منذ فترة طويلة في مجلس النواب، وزيرا للدفاع ليحل محل إيتسونوري أونوديرا.

واتفق "آبي" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، على أن يبدأ البلدان محادثات حول اتفاق تجاري ثنائي، وتضغط الولايات المتحدة على رئيس الوزراء الياباني لفتح الأسواق اليابانية وسط محاولات "ترامب" لخفض العجز التجاري الأمريكي المزمن.

وتخلص "آبي"، الذي قال إنه يريد خلق "مجتمع تتألق فيه جميع النساء"، من وزيرتين: هما سايكو نودا، وهي مشرعة ذات خبرة كانت تتولى منصب وزير الشؤون الداخلية، ووزيرة العدل يوكو كاميكاوا.

وتم تعيين ساتسوكي كاتاياما وزيرة لإعادة التنشيط الإقليمي، لتصبح المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة.

وفي اليابان، تمثل النساء 10.1% فقط من مجلس النواب الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، ما يجعلها في المركز 161 من حيث تمثيل المرأة على قائمة تضم 193 بلدا في العالم، وفقا للاتحاد البرلماني الدولي.

وفي أواخر سبتمبر، أُعيد انتخاب "آبي" رئيسا لحزبه الديمقراطي الليبرالي، على الرغم من سلسلة من الفضائح تحيط به.

ويعادل الانتصار في المنافسة على رئاسة الحزب الحاكم الفوز برئاسة الوزراء.